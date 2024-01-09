Голдобина (Сковородникова) Фелинсата Затеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голдобина (Сковородникова) Фелинсата Затеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.02.1889

Дата смерти

07.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Голдобин Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Голдобин Терентий Васильевич

д. Колота, г.Кировград, Свердловская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Голдобин Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голдобин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Голдобин Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голдобин Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Голдобин Терентий Васильевич

Смерть
07.02.1966
Кировград, Кировградский, Свердловская область
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