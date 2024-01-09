Голдобина (Сковородникова) Фелинсата Затеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.02.1889
Дата смерти07.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1909
Сын: Голдобин Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Голдобин Терентий Васильевич
д. Колота, г.Кировград, Свердловская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Голдобин Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голдобин Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Голдобин Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голдобин Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Голдобин Терентий Васильевич
Смерть
07.02.1966
Кировград, Кировградский, Свердловская область