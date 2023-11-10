Тиунов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения30.06.1906
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1906
Отец: Тиунов Иван Алексеевич
Мать: Тиунова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Тиунова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиунов ?
Мать ребёнка: Тиунова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тиунова Агафья
Смерть
?.09.1942
Пропал без вести