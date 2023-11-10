Тиунов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунов Степан Иванович

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Место рождения

Тугалово, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

30.06.1906

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1906

Отец: Тиунов Иван Алексеевич

Мать: Тиунова Марина Ивановна

Тугалово, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Тиунова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиунов ?

Мать ребёнка: Тиунова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиунова Агафья

Смерть
?.09.1942
Пропал без вести
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