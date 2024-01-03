Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Василий Егорович

Мать: Евдокия Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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