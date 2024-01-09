Горбушин Косма Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Горбушин Нестор Петрович
Мать: Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна
Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Рождение ребёнка
?.09.1904
Сын: Горбушин Василий
Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1906
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна
Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Рождение ребёнка
04.10.1908
Сын: Горбушин Алексей
Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна
Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Рождение ребёнка
29.03.1911
Сын: Горбушин Иоанн
Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна
Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Рождение ребёнка
19.11.1916
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна
Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно