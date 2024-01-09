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Горбушин Косма Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбушин Нестор Петрович

Мать: Акилина Мироновна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна

Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Рождение ребёнка
?.09.1904

Сын: Горбушин Василий

Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.1906

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна

Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Рождение ребёнка
04.10.1908

Сын: Горбушин Алексей

Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна

Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Рождение ребёнка
29.03.1911

Сын: Горбушин Иоанн

Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна

Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Рождение ребёнка
19.11.1916

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Горбушина Мария Васильевна

Енисейская губерния, Каннский уезд, Уярская волость, с. Ольгинское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбушина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбушина Мария Васильевна

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