Никита Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Авдотья Никитина
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Степан Никитин
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Антон Никитин
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Мирон Никитин
Мать ребёнка: Аграфена Пахомова
Бракосочетание
До 1782
Жена: Аграфена Пахомова
вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлева
Смерть
До 1810