Никита Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Ефимов

Никита Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1749 г.р.
Около 1743 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1775 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Авдотья Никитина

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Степан Никитин

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Антон Никитин

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Мирон Никитин

Мать ребёнка: Аграфена Пахомова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
До 1782

Жена: Аграфена Пахомова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
До 1810
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
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