Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Никита Миронов
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Михаил Никитин
Отец ребёнка: Никита Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Миронов
Смерть
Неизвестно