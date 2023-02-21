Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1788 г.р.

Дети

1808 г.р.
Вычислено 1813 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Никита Миронов

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Михаил Никитин

Отец ребёнка: Никита Миронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Миронов

Смерть
Неизвестно
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