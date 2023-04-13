Каукин Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Трусова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Каукин Григорий Матвеевич
Демьяны, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Каукин Григорий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно