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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Храпков Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Храпков Григорий Иванов

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Храпков Логин Григорьев

Отец ребёнка: Храпков Григорий Иванов

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Храпков Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Храпков Григорий Иванов

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Храпков Павел Григорьев

Отец ребёнка: Храпков Григорий Иванов

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
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