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Агриппина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЯО фонд 230 опись 13 дело 2155Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1755гс. СельцоПономарь Иван Иванов 38жена его Агриппена Тимофеева 35сын их Иван 11
Рождение ребёнка
1744

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов

ГАЯО фонд 230 опись 13 дело 2155Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1755гс. СельцоПономарь Иван Иванов 38жена его Агриппена Тимофеева 35сын их Иван 11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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