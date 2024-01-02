Екатерина Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1888

Сын: Лазаренок Федор Николаевич

Отец ребёнка: Лазаренок Николай Иванович

Старники, Глубокский район, Витебская область
Восприемники: Крестьянин дер. Новосёлок Андрей Леонтиев Хромой и крестьянка дер. Щербов Елена Иванова Поварня жена Алексея Поварни.
Рождение ребёнка
22.11.1899

Сын: Лазаренок Яков Николаевич

Отец ребёнка: Лазаренок Николай Иванович

Старники, Глубокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренок Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренок Иосиф (Осип) Николаевич

Отец ребёнка: Лазаренок Николай Иванович

Старники, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренок Констанин Николаевич

Отец ребёнка: Лазаренок Николай Иванович

Старники, Глубокский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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