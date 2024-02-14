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Халитов Мулюк

Место рождения

д.Балтаси,Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Баширов Халит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мулюков Шамсултдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Мулюков Фахрутдын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мулюков Шагиакмал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Мулюков Багаутдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мулюков Шагабуддин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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