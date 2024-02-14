Халитов Мулюк
Место рожденияд.Балтаси,Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Баширов Халит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мулюков Шамсултдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мулюков Фахрутдын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мулюков Шагиакмал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мулюков Багаутдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мулюков Шагабуддин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно