Дугина Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугина Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евгения Яковлева

Отец ребёнка: Дугин Яков Николаев

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дугин Яков Николаев

Смерть
Неизвестно
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