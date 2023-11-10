Спиридонов Иван Потапович
Место рождения
Дата рождения25.08.1866 ст.
Дата смерти07.09.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1866 ст.
Отец: Потап Спиридонов
Мать: Анастасия Никифорова
Крещение
25.08.1866 ст.
Старые Морозовичи, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
07.09.1868 ст.
От расслабления.( паралич, от инсульта или инфекционных заболеваний)Кладбище д. Старые Морозовичи у церкви.