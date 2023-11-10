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Спиридонов Иван Потапович

Место рождения

Любцы, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

25.08.1866 ст.

Дата смерти

07.09.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1866 ст.

Отец: Потап Спиридонов

Мать: Анастасия Никифорова

Любцы, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Крещение
25.08.1866 ст.
Старые Морозовичи, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
07.09.1868 ст.
От расслабления.( паралич, от инсульта или инфекционных заболеваний)Кладбище д. Старые Морозовичи у церкви.
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