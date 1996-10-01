(Касьянова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1938
Дата смерти01.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1938
Рождение ребёнка
31.07.1960
Сын: Аникин Евгений
Отец ребёнка: Аникин Александр
Рождение ребёнка
25.11.1964
Сын: Аникин Михаил
Отец ребёнка: Аникин Александр
Рождение ребёнка
28.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николай Никончук
Развод
Неизвестно
Муж: Николай Никончук
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин Александр
Смерть
01.10.1996