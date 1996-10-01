(Касьянова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касьянова) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1938

Дата смерти

01.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1938

Отец: Касьянов Василий Михайлович

Мать: Касьянова Александра Павловна

Рождение ребёнка
31.07.1960

Сын: Аникин Евгений

Отец ребёнка: Аникин Александр

Рождение ребёнка
25.11.1964

Сын: Аникин Михаил

Отец ребёнка: Аникин Александр

Рождение ребёнка
28.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай Никончук

Развод
Неизвестно

Муж: Николай Никончук

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Александр

Смерть
01.10.1996
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