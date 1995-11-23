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Елгина Дарья Александровна
Елгина Дарья Александровна
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Древо
Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
23.11.1995
Пол
Женский
Отец
Елгин Александр Георгиевич
1964 г.р.
Мать
Елгина (Калинкина) Маргарита Георгиевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1995
Отец:
Елгин Александр Георгиевич
Мать:
Елгина Маргарита Георгиевна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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