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Елгина Дарья Александровна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

23.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1995

Отец: Елгин Александр Георгиевич

Мать: Елгина Маргарита Георгиевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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