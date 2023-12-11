Ёлкин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1890 ст.
Дата смерти09.02.1963
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1890 ст.
Отец: Елкин Яков Асафович
Восприемник
30.12.1890 ст.
село Княжая (Ильинское)
Крестьянский сын Егор Васильевич, и крестьянская девица Наталья Васильевна. Деревня Большая Горка
Рождение ребёнка
16.04.1916
Дочь: Ёлкина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Елкина Дарья Фадеевна
Смерть
09.02.1963
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд