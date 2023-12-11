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Ёлкин Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1890 ст.

Дата смерти

09.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1890 ст.

Отец: Елкин Яков Асафович

Мать: Ёлкина Пелагея Васильевна

Восприемник
30.12.1890 ст.
село Княжая (Ильинское)
Крестьянский сын Егор Васильевич, и крестьянская девица Наталья Васильевна. Деревня Большая Горка
Рождение ребёнка
16.04.1916

Дочь: Ёлкина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Елкина Дарья Фадеевна

Смерть
09.02.1963
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
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