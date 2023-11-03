Трушников Сидор Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Трушников Илья Устинов
Мать: 1 жена
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матфия? Сидорова
Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трушникова Марфа Иванова
Смерть
До 1859