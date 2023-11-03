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Трушников Сидор Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Трушников Илья Устинов

Мать: 1 жена

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Трушников Андрей Сидоров

Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матфия? Сидорова

Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Марфа Иванова

Смерть
До 1859
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