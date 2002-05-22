Леонова (Беличенко) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1931
Дата смерти22.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1931
Рождение ребёнка
23.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.11.1960
Дочь: Леонова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Леонов Николай Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2002