Леонова (Беличенко) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Беличенко) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1931

Дата смерти

22.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1931

Отец: Биличенко Михаил Дмитриевич

Мать: Биличенко Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
23.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.11.1960

Дочь: Леонова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Леонов Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Николай Афанасьевич

Смерть
22.05.2002
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