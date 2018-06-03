Евгеньева (Скрябина) Лидия Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгеньева (Скрябина) Лидия Пантелеймоновна

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Место рождения

Скрябинский Починок, Лапшинская волость, Никольский уезд

Дата рождения

24.04.1932

Дата смерти

03.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932

Отец: Скрябин Пантелеймон Дмитриевич

Мать: Скрябина (Чигарева) Ольга Ивановна

Скрябинский Починок, Лапшинская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Олег Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евгеньев Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.03.1959

Сын: Евгеньев Николай Борисович

Отец ребёнка: Кулаков Олег Яковлевич

Скрябинский Починок, Лапшинская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1967

Дочь: Никонорова (Евгеньева) Елена Борисовна

Отец ребёнка: Евгеньев Борис Николаевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
03.06.2018
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

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