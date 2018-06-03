Евгеньева (Скрябина) Лидия Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения24.04.1932
Дата смерти03.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.03.1959
Сын: Евгеньев Николай Борисович
Отец ребёнка: Кулаков Олег Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1967
Дочь: Никонорова (Евгеньева) Елена Борисовна
Отец ребёнка: Евгеньев Борис Николаевич
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
03.06.2018
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область