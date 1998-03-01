Лузин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1932

Дата смерти

01.03.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
01.03.1998
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