Жерноклеев Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖерноклеев Валерий Петрович

Жерноклеев Валерий Петрович

Место рождения

город Баку, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Около 1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Около 1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: Жерноклеев Пётр Егорович

Мать: Жерноклеева Васильевна

город Баку, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около 16.01.1978

Сын: Жерноклеев Пётр Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Офицер ВМФ
Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close