Жерноклеев Валерий Петрович
Место рождениягород Баку, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рожденияОколо 1946
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец: Жерноклеев Пётр Егорович
Мать: Жерноклеева Васильевна
город Баку, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около 16.01.1978
Сын: Жерноклеев Пётр Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер ВМФ
Смерть
1985