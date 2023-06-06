Горелов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Горелов Егор (Георгий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1902
Дочь: Маруся Васильевна
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
30.08.1902
Дочь: Сивко Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Осиповна
Селение Дурнево, Тарусский район, Калужской области
Рождение ребёнка
22.10.1905
Дочь: Ермолаева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Осиповна
Селение Дурнево, Тарусский район, Калужской области
Рождение ребёнка
06.02.1918
Дочь: Мария (баба Маня) (баба Маня) Батумцы Васильевна
Мать ребёнка: Горелова Мавра Васильевна
Селение Дурнево, Тарусский район, Калужской области
Рождение ребёнка
1920
Сын: Горелов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Горелова Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Горелова Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
09.10.1924
Дочь: Батумцы Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Горелова Мавра Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно