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Горелов Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горелов Егор (Георгий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1902

Дочь: Маруся Васильевна

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
30.08.1902

Дочь: Сивко Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Осиповна

Селение Дурнево, Тарусский район, Калужской области
Рождение ребёнка
22.10.1905

Дочь: Ермолаева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Осиповна

Селение Дурнево, Тарусский район, Калужской области
Рождение ребёнка
06.02.1918

Дочь: Мария (баба Маня) (баба Маня) Батумцы Васильевна

Мать ребёнка: Горелова Мавра Васильевна

Селение Дурнево, Тарусский район, Калужской области
Рождение ребёнка
1920

Сын: Горелов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Горелова Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Горелов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Горелова Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
09.10.1924

Дочь: Батумцы Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Горелова Мавра Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Евдокия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Мавра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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