Максютов Абдрахман Шамсуварович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютов Абдрахман Шамсуварович

Место рождения

с.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максютова Марья А

Смерть
?.05.1943
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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