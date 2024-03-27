Максютов Абдрахман Шамсуварович
Место рожденияс.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР
Дата рождения1913
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максютова Марья А
Смерть
?.05.1943
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.