Байтурин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байтурин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1936

Дата смерти

29.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Около 1922 г.р.

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1936

Отец: Байтурин Хамид

Мать: Байтурина Нигяр

Бракосочетание
29.08.1959

Жена: Валентина

Ангрен
Рождение ребёнка
26.08.1960

Сын: Байтурин Валерий

Мать ребёнка: Валентина

Ангрен
Рождение ребёнка
16.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Ангрен
Смерть
29.04.1997
Ангрен
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