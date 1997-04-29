Байтурин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1936
Дата смерти29.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1936
Отец: Байтурин Хамид
Мать: Байтурина Нигяр
Бракосочетание
29.08.1959
Жена: Валентина
Ангрен
Рождение ребёнка
26.08.1960
Сын: Байтурин Валерий
Мать ребёнка: Валентина
Ангрен
Рождение ребёнка
16.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Ангрен
Смерть
29.04.1997
Ангрен