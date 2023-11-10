Литвиненко Демьян Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Отец: Литвиненко Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Литвиненко Артем Демьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Литвиненко Евтихий Демьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Литвиненко Герасим Демьянов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814