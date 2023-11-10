Литвиненко Демьян Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Демьян Игнатов

Место рождения

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: Литвиненко Игнат

Мать: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Литвиненко Артем Демьянов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Литвиненко Евтихий Демьянов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Литвиненко Герасим Демьянов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1814
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
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