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Лазарев Александр Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1967

Отец: Лазарев Александр Сергеевич

Мать: Немоляева Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Сына нарекли так же, как и отца, – но чтобы их не путать, Лазарева-младшего с детства стали звать Шуриком.
Бракосочетание
1989

Жена: Лазарева Алина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1990

Дочь: Лазарева Полина Александровна

Мать ребёнка: Лазарева Алина

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1990
Москва, город федерального значения Москва
актёр | Место работы: Театр «Ленком» Должность: актёр
Образование
1990
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Школа-студия Московского Художественного Академического театра (МХАТ) Специальность: актёр
Работа или профессия
1999
Москва, город федерального значения Москва
актёр | Место работы: Театр «Ленком» Должность: актёр Лауреат театральных премий и Госпремии России. Избранная фильмография: «Тайна Эдвина Друда» (1980), «Щен из созвездия Гончих Псов» (1991), «Провин... Показать все
Рождение ребёнка
2000

Сын: Лазарев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Лазарева Алина

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
07.11.2009
Москва, город федерального значения Москва
Первый канал телевидения показал программу "Моя родословная", в которой рассказывали про предков артиста Александра Александровича Лазарева младшего и его мамы артистки Немоляевой. Утверждали, что их ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
актёр
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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