Лазарев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения27.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1967
Сына нарекли так же, как и отца, – но чтобы их не путать, Лазарева-младшего с детства стали звать Шуриком.
Бракосочетание
1989
Жена: Лазарева Алина
Рождение ребёнка
18.05.1990
Дочь: Лазарева Полина Александровна
Мать ребёнка: Лазарева Алина
Работа или профессия
1990
актёр | Место работы: Театр «Ленком» Должность: актёр
Образование
1990
Образовательное учреждение: Школа-студия Московского Художественного Академического театра (МХАТ) Специальность: актёр
Работа или профессия
1999
актёр | Место работы: Театр «Ленком» Должность: актёр Лауреат театральных премий и Госпремии России. Избранная фильмография: «Тайна Эдвина Друда» (1980), «Щен из созвездия Гончих Псов» (1991), «Провин... Показать все
Рождение ребёнка
2000
Сын: Лазарев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Лазарева Алина
Место жительства
07.11.2009
Первый канал телевидения показал программу "Моя родословная", в которой рассказывали про предков артиста Александра Александровича Лазарева младшего и его мамы артистки Немоляевой. Утверждали, что их ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
актёр
Место жительства
Неизвестно