Матусов Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матосов Тимофей Филимонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1674
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1679
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно