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Матусов Иван Тимофеевич

Место рождения

Захарово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матосов Тимофей Филимонович

Мать: не указана

Захарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Скачков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Скачков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Матусов Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Захарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матусов Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Захарово, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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