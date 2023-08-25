Созинова (Ступникова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1946
Дочь: Швыдкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Созинов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созинов ?
Отец ребёнка: Созинов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созинов ?
Отец ребёнка: Созинов Николай Павлович
Смерть
Неизвестно