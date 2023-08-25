Созинова (Ступникова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созинова (Ступникова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1946

Дочь: Швыдкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Созинов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созинов ?

Отец ребёнка: Созинов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созинов ?

Отец ребёнка: Созинов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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