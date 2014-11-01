(Ульмасова) Лилия Гадыловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ульмасова) Лилия Гадыловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.10.1929

Дата смерти

?.11.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
19.03.1961

Дочь: Ляля

Отец ребёнка: Сафаргелеев Айрат Гильманович

республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Флюра

Отец ребёнка: Сафаргелеев Айрат Гильманович

Смерть
?.11.2014
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