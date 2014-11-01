(Ульмасова) Лилия Гадыловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.10.1929
Дата смерти?.11.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
19.03.1961
Дочь: Ляля
Отец ребёнка: Сафаргелеев Айрат Гильманович
республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флюра
Отец ребёнка: Сафаргелеев Айрат Гильманович
Смерть
?.11.2014