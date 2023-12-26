Ратанова (Кутанова) Устиния Ефимовна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратанова (Кутанова) Устиния Ефимовна ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

21.07.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Ротанов (ратанов, Кутанов) Иосиф Данилович

Отец ребёнка: Ротанов (ратанов) Данила Трифонович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ротанов (ратанов) Василий Данилович

Отец ребёнка: Ротанов (ратанов) Данила Трифонович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Ротанов (ратанов) Николай Данилович

Отец ребёнка: Ротанов (ратанов) Данила Трифонович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.07.1899
Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
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