Ратанова (Кутанова) Устиния Ефимовна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти21.07.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ротанов (ратанов) Василий Данилович
Отец ребёнка: Ротанов (ратанов) Данила Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Ротанов (ратанов) Николай Данилович
Отец ребёнка: Ротанов (ратанов) Данила Трифонович
Смерть
21.07.1899