Синцов Трофим Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1724 ст.
Дата смерти21.10.1788 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Синцов Павел Михайлович
Мать: - Мавра Минеевна
Жена: Головина Ульяна Осиповна
Дочь: Синцова Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна
Дочь: Синцова Зиновья Трофимовна
Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна
Дочь: Синцова Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна
Дочь: Синцова Марья Трофимовна
Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна
Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна
Сын: Синцов Емельян Трофимович
Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна
Сын: Синцов Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна
Сын: Синцов Георгий Трофимович
Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна
Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна
Мать ребёнка: Целищева Матрона Евдокимовна
Дочь: Синцова Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Целищева Матрона Евдокимовна
Дочь: Синцова Васса Трофимовна
Мать ребёнка: Целищева Матрона Евдокимовна
Мать ребёнка: Целищева Матрона Евдокимовна