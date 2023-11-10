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Синцов Трофим Павлович

Место рождения

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1724 ст.

Дата смерти

21.10.1788 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1708 г.р.

Мать

Вычислено 1699 г.р.

Жена

Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1739 г.р.

Дети

Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1752 г.р.
Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1757 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.

Отец: Синцов Павел Михайлович

Мать: - Мавра Минеевна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Между 1746 и 1852 ст.

Жена: Головина Ульяна Осиповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Дочь: Синцова Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: Синцова Зиновья Трофимовна

Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Дочь: Синцова Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Дочь: Синцова Марья Трофимовна

Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Синцов Антон Трофимович

Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Синцов Емельян Трофимович

Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1765 ст.

Сын: Синцов Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.04.1769 ст.

Сын: Синцов Георгий Трофимович

Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Синцов Семён Трофимович

Мать ребёнка: Головина Ульяна Осиповна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
21.01.1771

Жена: Целищева Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Синцов Родион Трофимович

Мать ребёнка: Целищева Матрона Евдокимовна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Синцова Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Целищева Матрона Евдокимовна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: Синцова Васса Трофимовна

Мать ребёнка: Целищева Матрона Евдокимовна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1782 ст.

Сын: Синцов Сава Трофимович

Мать ребёнка: Целищева Матрона Евдокимовна

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
21.10.1788 ст.
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