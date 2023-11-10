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Дыдырко Владимир Кондратьевич
Дыдырко Владимир Кондратьевич
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Древо
Место рождения
Дахновка
, Дахновская волость, Черкасский уезд
Дата рождения
1877
Дата смерти
1938
Пол
Мужской
Отец
Дыдырко Кондратий Михайлович
1850 г.р.
Мать
Дыдырко Мария Николаевна
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Дыдырко Кондратий Михайлович
Мать:
Дыдырко Мария Николаевна
Дахновка
, Дахновская волость, Черкасский уезд
Смерть
1938
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