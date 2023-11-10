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Дыдырко Владимир Кондратьевич

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Место рождения

Дахновка, Дахновская волость, Черкасский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Дыдырко Кондратий Михайлович

Мать: Дыдырко Мария Николаевна

Дахновка, Дахновская волость, Черкасский уезд
Смерть
1938
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