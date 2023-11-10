Долбунова (Груздева) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбунова (Груздева) Ирина Викторовна

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Место рождения

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

27.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1951

Отец: Груздев Виктор Александрович

Мать: Груздева Клавдия

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.11.1975

Сын: Долбунов Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Долбунов Анатолий

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.12.1979

Сын: Долбунов Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Долбунов Анатолий

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбунов Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
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