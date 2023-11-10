Долбунова (Груздева) Ирина Викторовна
Место рождения
Дата рождения27.03.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1951
Отец: Груздев Виктор Александрович
Мать: Груздева Клавдия
Рождение ребёнка
08.11.1975
Сын: Долбунов Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Долбунов Анатолий
Рождение ребёнка
15.12.1979
Сын: Долбунов Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Долбунов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долбунов Анатолий
Место жительства
Неизвестно