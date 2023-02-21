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Новоселов Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1966

Отец: Новоселов Юрий Анатольевич

Мать: Новоселова Эльвина Нарцизовна

Рождение ребёнка
03.04.1985

Дочь: Новоселова Эльвина Александровна

Мать ребёнка: Новоселова Татьяна

Рождение ребёнка
17.08.1990

Сын: Новоселов Антон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.06.2002

Дочь: Новоселова Александра Александровна

Мать ребёнка: Новоселова Елена Викторовна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.2008

Дочь: Новоселова Олеся Алесандровна

Мать ребёнка: Новоселова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
21.05.2012

Сын: Новоселов Иван Александрович

Мать ребёнка: Новоселова Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Елена Викторовна

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