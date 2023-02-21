Новоселов Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1966
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1966
Рождение ребёнка
03.04.1985
Дочь: Новоселова Эльвина Александровна
Мать ребёнка: Новоселова Татьяна
Рождение ребёнка
17.08.1990
Сын: Новоселов Антон Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.06.2002
Дочь: Новоселова Александра Александровна
Мать ребёнка: Новоселова Елена Викторовна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.2008
Дочь: Новоселова Олеся Алесандровна
Мать ребёнка: Новоселова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
21.05.2012
Сын: Новоселов Иван Александрович
Мать ребёнка: Новоселова Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно