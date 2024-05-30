Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Павел Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Ефрем Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Агафья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1870 ст.

Сын: Разуваев Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Волдынь, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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