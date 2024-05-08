Федотов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана