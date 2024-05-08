Федотов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Александр Иванович

Федотов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1969

Отец: Федотов Иван Алексеевич

Мать: Федотова (Романова) Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.