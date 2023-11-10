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Осетров Феоктист Зиновьев

Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Осетров Зиновий Емельянов

Мать: Осетрова Катерина Нестерова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Осетров Федор Феоктистов

Мать ребёнка: Осетрова Евдокия Осипова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Осетров Николай Феоктистов

Мать ребёнка: Осетрова Евдокия Осипова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Евдокия Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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