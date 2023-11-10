Осетров Феоктист Зиновьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Осетрова Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Осетров Николай Феоктистов
Мать ребёнка: Осетрова Евдокия Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осетрова Евдокия Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797