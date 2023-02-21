Фамилии Нет Федот Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Федот Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.

Сын: Фамилии Нет Финоген Федотович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Агриппина Гавриловна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Агриппина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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