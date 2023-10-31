Смирнова Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1964
Рождение ребёнка
17.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Александр Борисович
Рождение ребёнка
12.02.1989
Дочь: Хвалова Мария Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Борисович
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область