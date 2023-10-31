Смирнова Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1964

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1964

Отец: Смирнов Анатолий Андреевич

Мать: Смирнова Домника Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Александр Борисович

Рождение ребёнка
12.02.1989

Дочь: Хвалова Мария Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Борисович

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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