Тюрин Ульян Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Ульян Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Тюрин Алексей Ульянов

Мать ребёнка: не указана

Анновка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Тюрин Василий Ульянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Тюрин Филипп Ульянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Иван Ульянов

Мать ребёнка: не указана

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