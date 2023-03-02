Тюрин Ульян Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
Анновка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Тюрин Филипп Ульянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Иван Ульянов
Мать ребёнка: не указана