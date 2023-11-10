Шорохов (Шерохов) Перфил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов (Шерохов) Перфил Иванович

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шорохов Иван Стефанович

Мать: не указана

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шорохова Агрофена Перфильевна

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Шорохова Екатерина Перфильевна

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шорохова Ирина Перфильевна

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шорохов Иван Перфильевич

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шорохов Петр Перфильевич

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
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