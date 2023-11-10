Шорохов (Шерохов) Перфил Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шорохов Иван Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шорохова Агрофена Перфильевна
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Шорохова Екатерина Перфильевна
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шорохова Ирина Перфильевна
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно