Клепча Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепча Емельян

Клепча Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Клепча Иван Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Клепча Филипп Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Загатье, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Клепча Пракоп Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Загатье, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепча Яков Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Загатье, Кличевский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close