Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1909
Дочь: Усманова Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альмира Хабибулловна
Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балхия Хабибулловна
Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно