Хусаинов Хайбулла (Хабибулла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: Усманова Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альмира Хабибулловна

Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балхия Хабибулловна

Мать ребёнка: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Смерть
Неизвестно
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