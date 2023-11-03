Зырянова (Мартынова) Анисья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Мартынова) Анисья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Зырянова Степанида Минеева

Отец ребёнка: Зырянов Миней Федоров

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Меркушина Агафья Минеева

Отец ребёнка: Зырянов Миней Федоров

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Параакева Минеева

Отец ребёнка: Зырянов Миней Федоров

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Зырянов Андрей Минеев

Отец ребёнка: Зырянов Миней Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Миней Федоров

Смерть
1786
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