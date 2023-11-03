Зырянова (Мартынова) Анисья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Зырянова Степанида Минеева
Отец ребёнка: Зырянов Миней Федоров
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Меркушина Агафья Минеева
Отец ребёнка: Зырянов Миней Федоров
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Параакева Минеева
Отец ребёнка: Зырянов Миней Федоров
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Зырянов Миней Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786