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Ермолаева Александра Александровна

Место рождения

Друговицево, Сретенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

12.06.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1903 ст.

Отец: Ермолаев Александр Никаноров

Мать: Ермолаева Евдокия Михайлова

Друговицево, Сретенская волость, Галичский уезд
Крещение
13.06.1903 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф. 56, оп.4, д.110, стр.112об-113, восприемники: д. Друговицева кр.сын Николай Васильевич Ермолаев, кр.девица Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно
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