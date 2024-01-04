Ермолаева Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения12.06.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1903 ст.
Крещение
13.06.1903 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф. 56, оп.4, д.110, стр.112об-113, восприемники: д. Друговицева кр.сын Николай Васильевич Ермолаев, кр.девица Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно