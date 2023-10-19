(Коршунева) Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.2002
Сын: Диденко Иван
Отец ребёнка: Диденко Сергей
Бракосочетание
20.12.2008
Муж: Фаизов Илдар
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.2009
Сын: Фаизов Инсар
Отец ребёнка: Фаизов Илдар
Рождение ребёнка
27.05.2011
Дочь: Есения
Отец ребёнка: Фаизов Илдар
Рождение ребёнка
01.02.2015
Сын: Фаизов Айнур
Отец ребёнка: Фаизов Илдар
Рождение ребёнка
08.02.2018
Дочь: Милана
Отец ребёнка: Фаизов Илдар
Рождение ребёнка
30.06.2022
Дочь: Лейла
Отец ребёнка: Фаизов Илдар
Развод
Неизвестно
Муж: Диденко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Диденко Сергей