(Коршунева) Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коршунева) Алёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.
1980 г.р.

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.2002

Сын: Диденко Иван

Отец ребёнка: Диденко Сергей

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
20.12.2008

Муж: Фаизов Илдар

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.2009

Сын: Фаизов Инсар

Отец ребёнка: Фаизов Илдар

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.05.2011

Дочь: Есения

Отец ребёнка: Фаизов Илдар

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.2015

Сын: Фаизов Айнур

Отец ребёнка: Фаизов Илдар

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.02.2018

Дочь: Милана

Отец ребёнка: Фаизов Илдар

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.06.2022

Дочь: Лейла

Отец ребёнка: Фаизов Илдар

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Диденко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диденко Сергей

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