Романова Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1970
Сын: Романов Владислав Юрьевич
Отец ребёнка: Романов Юрий Николаевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Романов Юрий Николаевич