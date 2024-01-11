Романова Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Лидия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1970

Сын: Романов Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: Романов Юрий Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Романов Юрий Николаевич

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