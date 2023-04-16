Парменов Пармен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Парменов Никифор Парменович
Мать ребёнка: Парменова Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Парменов Павел Парменович
Мать ребёнка: Парменова Феодосия Никифоровна
Смерть
Неизвестно