Парменов Пармен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парменов Пармен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Парменов Никифор Парменович

Мать ребёнка: Парменова Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Парменов Павел Парменович

Мать ребёнка: Парменова Феодосия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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