Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Грибов Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно