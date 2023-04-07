Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Тимофеевна

Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Грибов Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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