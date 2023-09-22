Palla (Rist) Sohvi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Palla (Rist) Sohvi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1835

Дата смерти

20.01.1907

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1797 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1835

Отец: Rist Hans

Мать: Rist Ann

Бракосочетание
18.10.1881

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1907
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