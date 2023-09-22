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Palla (Rist) Sohvi
Palla (Rist) Sohvi
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.1835
Дата смерти
20.01.1907
Пол
Женский
Отец
Rist Hans
1790 г.р.
Мать
Rist (Rebbasse) Ann
1797 г.р.
Муж
Не указан
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1835
Отец:
Rist Hans
Мать:
Rist Ann
Бракосочетание
18.10.1881
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1907
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